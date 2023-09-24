Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödül alan Kadir İnanır'dan alkışları toplayan 'barış' mesajı

24 Eylül 2023 Pazar, 12:16

Adana Büyükşehir Belediyesince bu yıl 30'uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sinemamızın Yüzü Özel Ödülü" bu yıl, Türkan Şoray ve Kadir İnanır'a verildi. Türkan Şoray ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın elinden aldı. Kadir İnanır'a ise ödülünü Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstünde" filmindeki performansıyla Cannes'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Merve Dizdar verdi. Ödülün ardından kısa bir konuşma yapan İnanır, "2013'ten beri benim ağzımdan barıştan başka hiçbir şey çıkmadı. Ellerimizi birleştireceğiz, kalplerimizi kucaklaştıracağız ve büyük barışı mutlaka sağlayacağız. İşte o zaman bu dünyanın en güzel ülkesi ve burada yaşayan milyonlarca insan koca ülkeyi festival alanına çevirecek. Hep bir ağızdan coşkuyla bağıracak: Yaşasın tam bağımsız Türkiye" dedi.