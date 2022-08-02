Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz reddedildi: Dosya Yargıtay'a gönderilecek

Konya'da, Ayşe Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'a engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve kararı Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker'in tekrar tutuklanmasına yönelik yaptığı talep Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafınca reddedildi. Dosya, Yargıtay’a gönderilecek.

DHA
02 Ağustos 2022 Salı, 12:48
Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz reddedildi: Dosya Yargıtay'a gönderilecek
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Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) darbettiği öne sürülen Özgür Duran'a (32) engel olmak isterken, ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 12.5 yıl hapse çarptırılmıştı. Yargıtay tarafından bozulan karar sonrası  Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verilmişti.

Duran ailesinin avukatlarından Duygu Delibaş yaptığı itirazda, kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek Şeker’in hükmen tutuklanmasını talep etti.

İtiraz dilekçesinde, "Tahliye kararı usul ve yasaya aykırı olup, kamuoyu baskısıyla oluşan kamu vicdanını rahatlatmak adına verilmiş mahkemelerin tarafsız ve bağımsızlığını zedeleyici nitelikte bir karardır. Dosyaya başından beri hakim olan 3. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluğuna devam kararı verirken, 4. Ağır Ceza Mahkemesi yalnızca bir günlük inceleme ile tahliye kararı vermiştir. Bu karar kabul edilemez niteliktedir. 4. Ağır Ceza Mahkemesinin tahliye kararı kaldırılarak sanığın hükmen tutuklanmasına karar verilmesi talep ederim" ifadelere yer verildi.

YARGITAY'A GÖNDERİLECEK

Özgür Duran'ın babası Cengiz Duran ile annesi Mübeyyen Güner'in avukatları, yasal haklarını kullanıp itirazda bulundu. Mahkeme, itirazları reddedip, dosyayı cezanın onaya sunulması için Yargıtay'a gönderdi. 


Ayşe Dırla Kadir Şeker Özgür Duran

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