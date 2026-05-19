Kadirli'de pazar esnafı böyle dert yandı: 'Millet eli boş geçiyor'

Türkiye’de derinleşen ekonomik daralma, hem vatandaşları hem de esnafı zor durumda bırakıyor.

Alım gücünün düşmesi nedeniyle vatandaşlar pazarlıkla alışveriş yapıyor. Kadirli semt pazarında esnaf ise satışların ciddi şekilde azaldığını belirtiyor.

Pazarcı Semih Kocaman, "yurttaşın alım gücünün bir domatesi ikiye bölerek almak isteyecek kadar düştüğünü" vurguladı.

"PAZAR ARABALARI BOMBOŞ ŞEKİLDE GİDİYOR"

Kiloyla değil 1-2 adet şeklinde domates sattığını kaydeden Kocaman şöyle konuştu:

"Milletimizin alım gücü yok, zayıf. Mazotun litresi 80 lira, biz aşağı versek bizi de kurtarmıyor. 80 liraya 90 liraya muz vereceğiz ama alan yok. Milletiniz yiyemiyor. Geliyorlar, fiyat soruyorlar, gidiyorlar veya bir tane, iki tane alıyorlar. 22 liraya aldığımız portakalın kilosunu 20 liraya veriyoruz. Sonumuz iyi değil. Malzeme getirdik burada bekliyor, kimse fiyat sormuyor. Yüzüne bile bakan yok. Milletimiz eli bomboş geçiyor. Vatandaşın elinde ya bir yada ya iki poşet var, onun içinde de ya yarım kilo ya bir kilo malzeme var. Milletimizin hiçbir zaman yüzü gülmedi, gülmüyor. Hep asık suratlı millet. Pazar arabaları bomboş şekilde gidiyor."

"3,5 LİRALIK YUMURTAYA '2-2,5 LİRA OLMAZ MI?' DİYORLAR"

Pazarda yumurta satan Önder Kumru da vatandaşın alım gücünün düştüğünü belirterek, "Yumurtalar 6 liralık da var, 3,5 liralık da. Millet geliyor '5 lira olmaz mı?' diyor. 3,5 liralık yumurtaya da '2-2,5 lira olmaz mı' diyorlar. İndirim istiyorlar. Maliyet kurtarmıyor, zararına veriyorum, yem parası çıksın diye. İndirim yaptırmaya çalışıyor millet. Onlara da hak veriyorum ama biz de ev geçindiriyoruz. O yüzden yem parası çıksın diye uğraşıyoruz" dedi.

Pazarda tavuk satan Mehmet Yanıt ise şunları söyledi:

"Şu görmüş olduğunuz tavuklar yumurta tavuğudur. Bunların değeri 350 lira ama vatandaşımız alamadığından dolayı '300 lira, 250 lira olmaz mı' diyor. Yumurta tavuğu bunlar, günlük yumurtlar. Bir yumurtanın değeri 4-5 lira ama vatandaşımız buna rağmen direniyor. '250 lira olmaz mı' diyor ama ben de olmaz diyorum, kurtarmıyor."

"GEÇİNEMİYORUZ, SİGORTAMIZI YATIRAMIYORUZ"

Pazarda tekstil ürünleri satan Fatma Yaylamaz da işlerin kötü olduğunu ifade ederek, "Müşteri 300 liralık ürünü 200 liraya almak istiyor, bizi mahvediyorlar. Versek olmuyor, vermesek olmuyor. 'Çorapların 6 tanesi 100 lira' diyorum, vatandaş boynunu büküyor alamıyor. Kışlık çorap giyiyor, yazlık çorap almıyorlar. Piyasada 4 tanesi 100 lira, bizde tanesi 15-16 liraya geliyor, hala 'pahalı' diyorlar. Geçinemiyoruz, sigortamızı yatıramıyoruz. Allah'a dua ediyoruz, geçinebilmek istiyoruz diye" şeklinde konuştu.