Kadirli'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde husumetli akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada Ahmet P. (41) yaşamını yitirdi, İlay P. (33) ise ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kadirli ilçesi Karakütük köyünde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen akraba iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Palalar Mahallesi’nin Poluçlar mevkisinde bir araya gelen S.P. yanında bulunan silahla İlay P.'yi ağır yaraladı.
DEREDE ÖLÜ BULUNDU
İlay P.'nin ağabeyi Ahmet P. ise evinin 100 metre yakınındaki derede silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı İlay P., ambulansla Özel 7 Mart Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Güvenlik güçleri, olay yerinde ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. S.P., silahıyla yakalanıp, gözaltına alındı.
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