Kafe çalışanını öldüresiye darbetti: O anlar kamerada

Olay, Kadıköy’de bulunan bir kafede meydana geldi.

İddiaya göre, kafeye dışarıdan gelen bir şahıs, henüz bilinmeyen nedenle çalışanını darbetti. Saldırgan, yumruklarla saldırdığı çalışanı yaraladı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çalışanın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenildi. Polis ise olayla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde dışarıdan gelen şahsın, hiçbir şey demeden çalışana saldırdığı anlar kaydedildi.

Çalışanı defalarca yumruklayan şahsın olaydan sonra kaçtığı kaydedildi.