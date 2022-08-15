Kafe çalışanları arasında 'kaldırıma masa koydun' kavgası
İstanbul Zeytinburnu’nda, aynı cadde üzerinde bulunan iki kafe çalışanları arasında ‘kaldırıma masa koydun’ denilerek kavga çıktı.
Olay, dün akşam saatlerinde Zeytinburnu 58. Bulvar üzerinde yaşandı.
İddiaya göre; bulvar üzerinde bulunan iki kafenin çalışanları, ‘kaldırıma masa koydun’ diyerek tartışmaya başladı. Çalışanlar arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar, kaldırımdaki masa ve sandalyeleri birbirlerine fırlattı. Kavgada çok sayıda kişi yaralanırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekti. Polis ekipleri, tarafları biber gazı sıkarak dağıtmaya çalıştı.
Polisin uzun uğraşları sonucunda taraflar dağılırken, olaya karışan bazı şahıslar sokak aralarına kaçarak olay yerinden uzaklaştı.
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