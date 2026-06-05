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Kafede dehşeti yaşattı: Önce parayı fırlattı sonra etrafı dağıttı!

Kafede dehşeti yaşattı: Önce parayı fırlattı sonra etrafı dağıttı!

5.06.2026 00:30:00
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AA
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Kafede dehşeti yaşattı: Önce parayı fırlattı sonra etrafı dağıttı!

Avcılar'da gece gittiği kafede taşkınlık yapan müşteri hakkında, kadın çalışanın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Ispartakule'de bulunan kafeye gece saatlerinde gelen bir müşteri, limonata sipariş ettikten sonra parayı tezgaha fırlattı.

Bunun üzerine, kafede çalışan kadın ile müşteri arasında tartışma çıktı.

Tezgahtaki malzemeleri dağıtan müşteri, çevredekilerin araya girmesiyle iş yerinden uzaklaştı.

TEHDİT ETTİ

Kafe çalışanı kadın, müşterinin giderken kendisini tehdit ettiğini söyleyerek, polise şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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