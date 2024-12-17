Kafelerini isteyen Hacettepeli öğrencilere soruşturma 'Öğrenciler müşteri, üniversite işletme olarak görülüyor'

Yayınlanma: 17.12.2024 - 16:25

Güncelleme: 17.12.2024 - 23:14

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Beytepe Kampüsü Yurtlar bölgesinde yar alan ve 7/24 hizmet veren Yurdum Kafe'nin çalışma saatlerinin kısıtlandığını açıkladı. Kararın nedenine ilişkin bir açıklama yapılmazken kafenin 08.00-23.00 saatleri arasında açık olacağı duyuruldu. Yurtlarda kalan birçok öğrencinin gece saatlerinde dahi ihtiyaçlarını ucuz bir şekilde karşılayabildiği bu kafenin kısıtlanması üzerine öğrenciler eylemler düzenledi. Gazetemiz Cumhuriyet'e ulaşan Hacettepeli bir öğrencinin aktardığına göre, 13 gün süren bu eylemler süresince üniversitenin Özel Güvenlik Birimi (ÖGB) tarafından yasal protesto hakkını kullanan öğrencilere "suç işledikleri" ve "yaptıklarının yasal olmadığı" yönünde suçlamalar yöneltildi. Öğrenciler, ÖGB şefinin "hakkınızı yasal yollardan arayın, rektörlüğe dilekçe verin" demesinin üzerine yaklaşık 2 günlük bir sürede Yurdum Kafe'nin yeniden 7/24 hizmet vermesi için 500'den fazla dilekçe topladıklarını iletti. Dilekçelerin teslimi sırasında rektörlük çalışanlarının öğrencilere toplu dilekçelerin hükümsüz olacağı, her öğrencinin bizzat gelip dilekçe vermesi gerektiğini söylediği öne sürüldü. Öğrencilerin direnmeyi sürdürmeleri üzerine dilekçelerin kabul edildiği aktarıldı.

'ÖĞRENCİLER KRİMİNALİZE EDİLDİ'

Bu eylem sürecini gazetemize anlatan bir öğrenci, "Eylem süresince; eksikliğin sadece Yurdum Kafe'de olmadığı, fakültelerdeki kantinlerin neredeyse hepsinin kapatıldığı, kampüsteki bütün işletmelerin özelleştirildiği için son açıklanan KYK zammı ile de beraber günlük 100 liraya mahkum edilen öğrencilerin çay kahve içebileceği, arkadaşlarıyla sosyalleşebileceği alanların kısıtlandığı, öğrenci hayatının sınırlanmaya çalışıldığının farkına varıldı. 2 Aralık tarihinde okulda gerçekleşen 'Rektörle Yüz Yüze' etkinliğinde rektöre yöneltilen Yurdum Kafe'nin ve kantinlerin açılıp açılmayacağına dair soruya ise 'kafenin kâr etmediği, 24 saat açık tutulması için kafedeki bütün ürünlere zam yapılması gerektiği, yine kantinlerin de kar etmediği için açılmadığı' şeklinde öğrencileri müşteri, üniversiteyi işletme olarak gören bir anlayışla cevap verildi. Yine aynı etkinlikte Yurdum Kafe eylemlerine katılan öğrenciler rektör tarafından kriminalize edildi" dedi.

AYM KARARI GÖZ ARDI EDİLDİ

Ayrıca, öğrenciler 2 Aralık'ta "Sosyal Alanlarımızdan Vazgeçmiyoruz" başlığıyla Yemekhane Meydanı'nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi. 11 Aralık tarihinde, ilk olarak Edebiyat Fakültesinde okuyan öğrencilere Yükseköğretim Öğretim Kanunu'nun 54. Maddesi dayanak gösterilerek toplu bir soruşturma açıldı, her geçen gün farklı fakültelerden öğrencilere soruşturmalar gelmeye devam ettiği öğrenildi. Öğrenciler, bu soruşturmalara delil olarak da ÖGB'nin şahsi telefonlarıyla çektiği izinsiz videoların gösterildiğini aktardı. Anayasa Mahkemesi (AYM) kararı ile Yükseköğretim Öğretim Kanunu'nun 54. Maddesinde değişikliğe gidilmiş, izinsiz eylem yapan öğrencilere ifade özgürlüğüne ters düştüğü için ceza verilemeyeceği onanmıştı. Öğrenciler, soruşturmalarla yılmayacaklarının ve haklarından vazgeçmeyeceklerinin altını çizdi