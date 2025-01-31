Kağıthane D-100'de bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Yayınlanma: 31.01.2025 - 23:36

Güncelleme: 31.01.2025 - 23:36

Kağıthane D-100 Karayolu'nda seyir halindeki 3 motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü Sait Can Ş. (21) hayatını kaybetti. D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluşurken diğer iki motorun sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine gönderildi.

Kaza, saat 19.40 sıralarında D-100 Karayolu Edirne istikameti Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 3 motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında plakasız olan motosikletin sürücüsü Sait Can Ş., düşerek çelik bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri D-100 Karayolu'nda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yerde yatan sürücü Sait Can Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. D-100 karayolunda oluşan trafik yoğunluğu, motosikletlerin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale dönerken kazayı yara almadan atlatan diğer motosiklet sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.