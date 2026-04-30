Kağıthane'de uyarı ateşi sırasında berber vuruldu: Polis memuru hakkında ev hapsi kararı

Olay, 28 Nisan Salı günü saat 15.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul polisi H.Ç., parkta yüksek sesle küfürlü konuşup sigara içen gruba uyarıda bulundu.

Kısa sürede tartışmaya dönüşen olayda 3 kişi polis memurunu burnuna vurarak darbetti. Kaçan şüphelilerin peşinden giden polis memuru, uyarı ateşi açarak ‘Dur’ ihtarında bulundu. Bu sırada kaldırımda bulunan berber Hakan B. göğsünden vurularak ağır yaralandı.

YARALI BERBERİN DURUMU İYİYE GİDİYOR

Silahtan çıkan kurşunlardan bazıları park halindeki hafif ticari araca isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hakan B., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hakan B.’nin durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

POLİSE SALDIRANLAR SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda M.S.P. (16), S.K.G. (16) ve H.B. (16) kısa sürede gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önceden suç kaydı bulunmadığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S.P., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

POLİS MEMURUNA EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan polis memuru H.Ç., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan polis memuru hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.