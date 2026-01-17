Kağıthane'de uzun namlulu silahlarla suikast: 3 kişiye gözaltı kararı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.01.2026 14:19:00
Haber Merkezi
İstanbul Kağıthane'de aracını park ettiği sırada silahlı saldırıya uğrayan Burak Tuncel'in ölümüne ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kağıthane'de Hamidiye Mahallesi'nde 15 Ocak günü yaşanan olayda Burak Tunçel (26), aracını park etiği esnada uzun namlulu silahla saldırıya uğradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tunçel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

"Çete hesaplaşması" olduğu değerlendirilen olayla ilgili olarak polis çalışma başlattı.

3 YAKALAMA KARARI

Tunçel'e yönelik saldırıda şüphelilerle birlikte hareket ettikleri tespit edilen 3 şahıs için yakalama kararı verildi.

