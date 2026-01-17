Kağıthane'de uzun namlulu silahlarla suikast: 3 kişiye gözaltı kararı

İstanbul Kağıthane'de Hamidiye Mahallesi'nde 15 Ocak günü yaşanan olayda Burak Tunçel (26), aracını park etiği esnada uzun namlulu silahla saldırıya uğradı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tunçel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
"Çete hesaplaşması" olduğu değerlendirilen olayla ilgili olarak polis çalışma başlattı.
3 YAKALAMA KARARI
Tunçel'e yönelik saldırıda şüphelilerle birlikte hareket ettikleri tespit edilen 3 şahıs için yakalama kararı verildi.