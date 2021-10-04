Kağıthane'de akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

04 Ekim 2021 Pazartesi, 20:39

Kağıthane’de akrabalar arasında borç meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bacağından silahla vurularak yaralandı.

Olay, saat 16.45 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba olan bir grup, cadde üzerinde borç verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat T., Kerem T., Ferhat T. ve İmdat T. kavga etmeye başladı. Bir anda büyüyen kavgada Murat T., belinden çıkarttığı tabancayla İmdat T.’yi sağ bacağından yaraladı. Havaya birkaç el de ateş açan şahıs, ardından motosiklete binerek kaçmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı İmdat T. çevredeki vatandaşların yardımıyla Kağıthane’deki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

KAĞITHANE POLİSİ KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİĞİ SALDIRGANIN PEŞİNDE

Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini kısa sürede tespit ettikleri saldırgan Murat T.’nin motosikletle olay yerinden kaçtığını belirledi. Polis ekiplerinin saldırganı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Olay yerine gelen inceleme ekipleri ise güvelik şeridi çekilen alanda bir süre çalışma yaptı.