Aydın'da jandarma karakol komutanı, kazada hayatını kaybetti
Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen kazada, İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarma karakol komutanı olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Vural Şen (45), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Aydın-Muğla kara yolu kırsal Çaltı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Vural Şen, 48 YH 343 plakalı otomobiliyle Muğla istikametinden Aydın yönüne seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç takla attı.
İhbar üzerine olay yerini sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Vural Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Şen'in cenazesi Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Vural Şen'in Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Kurtuluş Mahalle Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınaacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
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