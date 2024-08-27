Kağıthane'de markete kurşun yağdırdılar!
Kağıthane'de markete düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Saldırı, dün 02.50 sıralarında Merkez Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi'nde meydana geldi. Otomobille cadde üzerindeki marketin önüne gelen saldırganlar, markete silahla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede markete 7 merminin isabet ettiği belirlendi.
Saldırı anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganların otomobille olay yerine geldiği, otomobilin camını açtıktan sonra markete silahlı saldırıda bulundukları görülüyor. Polis, olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
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