Kahraman gazilerin anısı Karşıyaka’da yaşayacak

20 Eylül 2022 Salı, 11:24

Karşıyaka Belediyesi; gazilerin unutulmaması için Dedebaşı Mahallesi’nde yaptığı parka Gazi Parkı adını verdi. Parkın açılışı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Atatürk’e gazi unvanın verildiği günün yıl dönümünde törenle gerçekleştirildi.

Park açılışında konuşan Dedebaşı Mahalle Muhtarı Şuayip Kayataş, “Bugün Gaziler Günü’nü kutlamak için burada bulunuyoruz. Bu vatanı bizlere yurt edinmemizi sağlayan, Cumhuriyeti’mizi kollama ve koruma görevi üstlenen, bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, siz sayın gazilerimize de ömür boyu sağlıklar diliyorum. Karşıyaka’ya kalıcı eserler yapan sayın belediye başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Bu vesile ile mahalle halkı kendisine müteşekkirdir” ifadelerini kullandı.

“GAZİYİ UNUTULMAK ÖLDÜRÜR”

Türk Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Halil Taşcı, bu anlamlı ve özel çalışma için Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a teşekkür ettiği konuşmasında şunları kaydetti: “Karşıyaka Belediye Başkanı’mız Cemil Tugay, seçildiği günden bu güne kadar biz gazileri yalnız bırakmadı, hep onurlandırdı. Tüm gaziler adına kendisine teşekkür ederim. Gazi; bu vatan için canını ortaya koymuş, yanında arkadaşlarının şehit olmasına şahitlik etmiş, bayrağı zaferle göndere çekmiş kişidir. Gazi vatan sevgisinin sembolüdür, gazilik ömür boyu taşınacak bir şereftir. Sayın belediye başkanımız bir gazi çocuğu olarak çok önemli bir görevi yerini getirdi ve Karşıyaka’da Gaziler Parkı’nın açılışını yaptı. Gaziyi kurşun değil, unutulmak öldürür; başkanımız unutulmayacak bir eser bıraktı. Başta Belediye Başkanı’mız Cemil Tugay olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

TUGAY: YAŞAYAN ANITLARSINIZ

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, gazilere duyduğu minneti vurguladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Babam çok fedakar, yurtsever bir öğretmendi, bu ülke için çok çalıştı. Kader ona ayrıca bir de gazi olmayı kısmet etti. Ben o günleri çocukluk çağlarında yaşadım. Babamın yaklaşık bir yıl kaldığı Kıbrıs Savaşı’nda yaşadıklarını döndükten sonra ondan senelerce dinledim. Halil Başkan’ım dedi ki ‘Biz ölmedik ama arkadaşlarımız öldü. Onlarının ölümünün acısını senelerce yüreğimizde taşıdık.’ Gaziler böyle insanlardır. O yüzden Atatürk ‘Gaziler yaşayan anıtlardır’ demiştir. Siz değerli gazilerimiz, her biriniz yaşayan anıtlarsınız. Sizin için yapılacak hiçbir park, hiçbir heykel, hiçbir anıt hakkınızı ödeyemez. Sadece 19 Eylül’de değil, her gün hatırlanması ve her gün yanında olunması gereken insanlarsınız. Ben bu vatanın bir evladı olarak sizlere minnet doluyum. Dünya tarihinde gazilik unvanının en fazla yakıştığı lidere sahibiz; Mustafa Kemal Atatürk’e. Başta Ata’mız ve silah arkadaşları olmak üzere, bugüne kadar ülkemiz için canını ortaya koymuş tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, gazilerimize bir kez daha minnetlerimizi sunuyorum.”