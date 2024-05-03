Kahraman itfaiye erinin hazin sonu

6 Şubat depremlerinde enkazdan çıkardığı bir yurttaşa botlarını vermesiyle gündeme gelen Burak Kürşat Aydın yaşamını yitirdi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 03.05.2024 - 19:26
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6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazdan yurttaşları çıkaran Merzifon Belediyesi itfaiye eri Burak Kürşat Aydın, enkazdan çıkardığı bir yurttaşa botlarını vermesiyle gündeme gelmişti. Aydın, yurttaşın “Sen ne yapacaksın?” sorusuna “Sen bizi düşünme, giyeriz bir şey” yanıtını vermişti. Kahraman itfaiye eri Burak Kürşat Aydın’dan (43) dün acı haber geldi. Aydın, Samsun Atakum’daki evinde eşi tarafından ölü bulundu. Aydın’ın evde tek olduğu sırada evinin banyosunda düşmesi üzerine beyin kanaması geçirerek yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Aydın’ın ölüm haberini alan yakınları, olay yerinde gözyaşlarını tutamadı. Kahraman itfaiyecinin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardında otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kürşat Aydın’ın gut hastalığının da bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


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