Kahraman itfaiyeci alevlerden kurtardığı Nehir bebekle buluştu

18 Kasım 2022 Cuma, 10:57

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye personeli Yiğit Özer, Buca’nın Çamlıkule Mahallesi’nde bir apartmanda geçen hafta çıkan yangında alevler arasından kurtardığı Zümra Nehir bebek ile bir araya geldi.

Yangında alevler alt katları sarınca dördüncü katta yaşayan Havva Araz ve 1,5 aylık bebeği Zümra Nehir dumanlar arasında mahsur kaldı. Umutların tükenmek üzere olduğu bir anda genç anne ve bebeğinin imdadına İzmir İtfaiyesi’nin alev savaşçıları yetişti. Minik Zümra Nehir itfaiye personeli Yiğit Özer’in kolları arasında yanan binadan çıkarıldı. Yaşananlar ne kadar korkutucu olsa da mutlu biten hikayenin iki kahramanı Yiğit Özer ve Zümra Nehir bebek bir hafta sonra yeniden bir araya geldi. Araz ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Özer, bu kez Nehir bebeği sevmek için kucağına aldı.

“İLK KEZ BİR BEBEĞİ KURTARDIM”

Özer olayı şöyle anlattı: “112 Çağrı Merkezi'nin yangın ihbarı üzerine olay yerine geldik. Dört katlı binanın en üst katında bulunan dairede bir anne ve bebeğinin mahsur kaldığı bilgisi geldi. Kısa sürede olay yerine ulaştık ve mahalle sakinleri tarafından kısmen söndürülen yangını kontrol altına aldık.” Duman tahliyesinin ardından anne ve bebeğini hızla çıkarıp olay yerindeki sağlık görevlilerine teslim ettiğini belirten Özer şöyle devam etti: “Sağlık görevlileri anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyince çok sevindim. Sayısız göreve gittim ancak ilk kez bir bebek kurtardım. Bu beni çok mutlu etti.”

ANNE ARAZ: NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM

Anne Havva Araz ise olay hakkında şunları söyledi: “Bebeğimin karnını doyurup yatırdım. Televizyon da açıktı. Birden televizyon kapandı. Dışardan sesler gelmeye başladı. Pencereyi açtım, yangın olduğunu gördüm. Çok korktum. Yangının nerede çıktığını da bilemedim. Bebeğimi alarak merdivene koştum ancak orası da tamamen dumandı. Göz gözü görmüyordu. Ne yapacağımı şaşırdım. O an çok farklı bir duygu yaşadım. Bebeğimle aşağı insem olmaz aşırı duman vardı. Ben dayansam, bebeğim dayanamazdı. Bu kez geri eve girip balkona çıktım. Çocuk kucağımda, hava soğuk."

ÖZER’E TEŞEKKÜR

Hemen itfaiyeyi aradığını dile getiren Araz, “Yaşadığım en korkunç anlardı. Çocuğumla bekledim, ne yapacağımı bilmiyordum. Evin içi tamamen duman. İtfaiye ekiplerinin kapıyı çaldığını duydum. Ama içerisi duman olduğu için eve giremedim. Ekipler bana bebeği balkona bırakıp kapıyı açmamı söyledi. Ben de öyle yaptım. Sağ olsun itfaiye memuru hemen çocuğumu aldı, dumana maruz kalmasın diye götürdü” ifadelerini kullandı. Araz hem kendini hem de bebeğini kurtaran Yiğit Özer’e teşekkür etti.