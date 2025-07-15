Kahramanmaraş depremlerinde 25 kişiye mezar oldu: Pamukkale Sitesi davasında firari müteahhit hala yakalanamadı!

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Pamukkale Sitesi A bloğunun 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhitler Sadık Doğan ve Yusuf Alageyik ile teknik uygulama sorumlusu ve statik proje müellifi Atilla Gökçek hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan dava açtı.

Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Nisan'daki karar duruşmasında sanıklara 19 yıl 6 ay hapis cezası verdi; cezalar indirimiyle 16 yıl 3 aya düştü. Alageyik ve Gökçek'in tutukluluğu devam ederken, Sadık Doğan hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

İSTİNAF MAHKEMESİ SANIKLARA VERİLEN CEZAYI HUKUKA UYGUN BULDU

Müşteki ve sanık avukatları karara itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, müteahhitler Sadık Doğan ve Yusuf Alageyik ile teknik uygulama sorumlusu Atilla Gökçek'e verilen 16 yıl 3'er ay hapis cezasını onadı.

Yapılan yargılama ve delillerin hukuka uygun olduğunu belirten Daire, istinaf başvurularını reddetti. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek tahliye talepleri reddedildi. Kararda, suçun bilinçli taksirle işlendiği ve adli kontrolün yetersiz olduğu vurgulandı.

MÜTEAHHİT DOĞAN HALEN YAKALANAMADI

Öte yandan, 16 yıl 3 ay hapis cezası istinaf mahkemesi tarafından onaylanan müteahhit Sadık Doğan'ın halen yakalanamadığı öğrenildi.