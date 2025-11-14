Kahramanmaraş'ta okullar Ülkü Ocakları'na açıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 53 bin 537 yurttaş yaşamını yitirdi, 107 bin 213 yurttaş yaralandı.

14 milyon yurttaşın doğrudan etkilendiği büyük yıkımın ardından kentte, eğitim alanında tarikat ve siyasal grupların etkisinin arttığına ilişkin iddialar uzun süredir gündemdeydi. Bu tartışmalar sürerken, Göksun ilçesinde MHP’nin gençlik yapılanması Ülkü Ocakları’nın okullarda açıkça faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, İstiklal İlkokulu ve Ortaokulu’nda Ülkü Ocakları pankartlarıyla düzenlenen etkinliklerde çocuklara hediye paketleri dağıtıldığını, bazı çocuklara bozkurt işareti yaptırıldığını gösteriyor.

Etkinlikte çekilen fotoğrafların aile izni olmadan sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı da belirtildi.

İLKOKULDAN ÜNİVERSİTEYE ÖRGÜTLÜ FAALİYET

Göksun Anadolu Lisesi ve Göksun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ders saatleri içinde Ülkü Ocakları standı açıldığı, standlarda görev yapan kişilerin bir bölümünün 18 yaşından küçük olduğu dikkat çekti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde ise organ bağışı dersine Ülkü Ocakları mensuplarının çağrıldığı, ülkü ocakları önlüğüyle sınıfa girdikleri ve üniversite kampüsünde siyasi içerikli yayın dağıttıkları görüldü.

"AÇIK YASA İHLALİ"

TÖBSEN Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, yaşananlara sert tepki gösterdi.

Bebek, "Eğitim kurumlarının siyasi ya da ideolojik yapıların propaganda sahasına dönüştürülmesi açık bir yasa ihlalidir. Çocukları koruması gerekenler, tam tersine onları bu yapıların içine itiyor" dedi.

Milli Eğitim Temel Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin okullarda siyasi propaganda yapılmasını yasakladığını hatırlatan Bebek, "İlkokuldan üniversiteye kadar planlı ve organize bir faaliyet yürütüldüğü açıkça görülüyor. Kim izin verdiyse hesap vermelidir" diye konuştu.

Bebek, sürecin takipçisi olacaklarını ve gerekli hukuki başvuruları yapacaklarını belirtti.