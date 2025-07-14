Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var!

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karaçay Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ve üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin adresleri ve tarlalarında yapılan aramada; mısır tarlasında ekili halde 45 bin 844 kök kenevir bitkisi, 27 kilogram esrar, 448 gram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Operasyon kapsamında ele geçirilen uyuşturucu maddeler, imha edildi.