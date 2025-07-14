Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var!

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var!

14.07.2025 10:56:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 45 bin 844 kök kenevir bitkisi ve 27 kilogram esrarla yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karaçay Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ve üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin adresleri ve tarlalarında yapılan aramada; mısır tarlasında ekili halde 45 bin 844 kök kenevir bitkisi, 27 kilogram esrar, 448 gram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Operasyon kapsamında ele geçirilen uyuşturucu maddeler, imha edildi.

İlgili Konular: #kahramanmaraş #Operasyon #uyuşturucu

İlgili Haberler

Ali Yerlikaya açıkladı: 6 il ve Norveç'te uyuşturucu operasyonu!
Ali Yerlikaya açıkladı: 6 il ve Norveç'te uyuşturucu operasyonu! Bakan Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 6 il ile Norveç'in Oslo kentinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yurt içinde 365 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini, 26 şüpheliden 17'sinin tutuklandığını, 7'sinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığını açıkladı.
Adresleri tespit edildi... Adana'da 'uyuşturucu' operasyonu: 19 firari yakalandı
Adresleri tespit edildi... Adana'da 'uyuşturucu' operasyonu: 19 firari yakalandı Adana’da uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 firari hükümlü yakalandı.
Piyasa değeri 100 milyon TL... Kırklareli'nde 'uyuşturucu' baskını: 2 tutuklama
Piyasa değeri 100 milyon TL... Kırklareli'nde 'uyuşturucu' baskını: 2 tutuklama Kırklareli merkezli yurt dışından uyuşturucu getiren şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2’si tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen 12 kilo skunk, 11 kilo bonzai ve 5 kilo kokainin piyasa değerinin yaklaşık 100 milyon lira olduğu belirtildi.