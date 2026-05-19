Kahramanmaraş’taki okul saldırısında kritik ayrıntı: 'İsa Aras Mersinli'nin babası, müdür yardımcısını tayin ettirmiş'

Kahramanmaraş’ta 9'u öğrenci 1'i öğretmen 10 kişinin katledildiği okul saldırısından önce saldırganın çantasını kontrole eden müdür yardımcısının tutuklu polis Uğur Mersinli'nin talebiyle tayin edildiği iddiası gündeme geldi.

Gazeteci Tolga Şardan, T24'te bugün yayımlanan "Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yeni gelişmeler ve okullara gönderilen güvenlik genelgesi" başlıklı yazısında saldırı öncesine ilişkin dikkat çeken ayrıntıları aktardı.

Buna göre, Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da saldırı düzenleyen İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli'nin "meslekten ihracı" konusunda müfettişler rapor verdi.

Ayrıca, Mersinli ile oğlunun geldiği atış poligonundan sorumlu polise de "kınama" cezası verilmesi gündeme geldi.

5 KİŞİ TAYİN EDİLMİŞTİ

Şardan'ın aktardığı bir diğer bilgiye göre, saldırıdan yaklaşık bir ay kadar önce Ayser Çalık Ortaokulu'nda 5 kişinin tayin edildiği ortaya çıktı. Okuldan tayin edilenler arasında, saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin çantasını hemen her gün kontrol eden okulun müdür yardımcısı Alpaslan Yıldırım da vardı.

Ankara’ya ulaşan iddiaya göre, Yıldırım’ın okuldan tayin edilmesi için İsa Aras Mersinli'nin tutuklu babası polis başmüfettişi Uğur Mersinli devreye girdi.

"ÇANTANIN KONTROL EDİLMESİNDEN RAHATSIZ"

Baba Mersinli’nin, oğlunun çantasını sürekli kontrol etmesinden dolayı müdür yardımcısı Yıldırım’dan rahatsız olduğu ve görev yerinin değiştirilmesi için Kahramanmaraş Emniyeti’nin üst yönetiminden de destek aldığı bilgisine yer verildi.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, saldırıdan üç gün sonra görevden alındı. Şardan, Baydur’un görevden el çektirilmesinde bu bürokratik girişimin de izi olduğunu ifade etti.

Ayrıca baba Mersinli için verilmesi istenilen idari cezada da bu konunun etkili olduğu ifade ediliyor.