Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki saldırıları protesto eden öğrencilere disiplin soruşturması: Suçları güvenlik istemek

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta Türkiye’yi yasa boğan okul saldırıları, güvenlik tartışmalarını da beraberinde getirdi. Şanlıurfa’daki saldırıda 16 kişi yaralanırken, Kahramanmaraş’ta sekiz öğrenci, bir öğretmen yaşamını yitirmişti. Saldırıların ardından öğrenciler, öğretmenler ve yurttaşlar birçok kentte protesto eylemleri düzenledi.

“Güvenli okul” talebiyle yapılan eylemlerde, yetkililere önlem çağrısı yapıldı. Bursa’nın Gürsu ilçesindeki Borsa İstanbul Anadolu Lisesi’nde öğrenciler, öğle arasında okul bahçesinde oturma eylemi yaptı.

Eylem, atılan sloganların ardından sona erdi. Ancak eylemin ardından öğrenciler hakkında okul tarafından disiplin soruşturması başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında öğrencilerin ifadelerinin alınmaya başlandığı belirtilirken bazı öğrencilere “Bu eylemi yapmaya sizi öğretmenler mi yönlendirdi?” şeklinde sorular yöneltildiği öne sürüldü.

‘BASKI KABUL EDİLEMEZ’

Konuya ilişkin ortak açıklama yapan Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN), Eğitim Sen ve Öğrenci Veli Derneği öğrencilerin demokratik haklarını kullandığını vurguladı. Açıklamada, öğrencilere yöneltilen soruların baskı içerdiğini belirterek, “Öğrencilerin güvenli okul talebi suç değildir” ifadeleri kullanıldı.

Öğrencilerin günün büyük bölümünü geçirdiği okullarda güvenlik kaygısı yaşamasının doğal olduğuna işadet edilern açıklamada, “Bu meşru talebi bastırmaya yönelik adımlar kabul edilemez” denildi. Disiplin soruşturmasının geri çekilmesi gerektiği kaydedilen sendikaların açıklamasında salı günü okul binası önünde yapılacak açıklama için de çağrıda bulunuldu.