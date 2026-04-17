Kahramanmaraş'taki saldırının ardından ağlayarak video çekmişti: Sağlık Bakanlığı, 112 çalışanı hakkında inceleme başlattı

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından aracında ağlayarak video çeken ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan 112 çalışanı hakkında idari inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 112 çalışanı olarak görev yapan H.B. okul saldırısı sonrası, otomobilinde ağlayarak video çekmişti.

Söz konusu videoyu sosyal medya hesaplarında paylaşan H.B. kamuoyunun tepkisini çekmişti.

112 çalışanı, kendisini eleştirenlere "Bu kadar kötü olmayın, bu kadar iğrenç olmayın" sözleriyle tepki göstermişti.

Çalışanın aynı zamanda sosyal medyada kendisini “içerik üreticisi” olarak tanıtması da tepkileri artırdı.

Tepkilerin ardından Sağlık Bakanlığı H.B. adlı 112 çalışanı hakkında adli inceleme başlattı.