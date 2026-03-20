Kahramanmaraş’taki termik santraller, kentin 1 yıllık suyunu yutuyor

Greenpeace’in 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında yayımladığı “Büyük Su Gaspı” raporu, iklim değişikliği ve kuraklık kapsamında yaşanan su krizinin kömür endüstrisiyle birlikte daha da derinleştiğini ortaya koydu. Rapora göre, kömür endüstrisi her yıl 1.2 milyar insanın su ihtiyacına denk su tüketiyor.

Greenpeace Türkiye İklim ve Enerji Sorumlusu Emel Türker Alpay, kömürün yalnızca suyu tüketmediğini, aynı zamanda suyu kullanılmaz duruma getirdiğini belirtti. TEMA Vakfı’nın hazırladığı “Kömür Madenciliği ve Termik Santrallerin Su Varlıkları Üzerine Etkileri” raporu da Afşin ve Elbistan’da yaşanan durumu gözler önüne serdi. Afşin ve Elbistan’da bulunan termik santrallar, Kahramanmaraş halkının bir yılda tükettiği su miktarından daha fazla su harcıyor.

Dünya genelinde yaşanan su krizinin önüne geçmenin yolu, kömürden çıkış ve yenilenebilir enerjiden geçiyor. Greenpeace raporuna göre, sadece su stresi altındaki “Kırmızı Liste” bölgelerindeki kömür santrallarının kapatılması bile yarım milyar insanın yıllık su ihtiyacını karşılayabilir.