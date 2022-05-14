Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde silahlı kavgada yaralanan genç, trafik kazasında öldü
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde silahlı kavgada yaralandıktan sonra aracıyla olay yerinden ayrılan sürücü kullandığı kamyonetle kaza yaptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki İsmail Pürçüklü hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada yaralanan 23 yaşındaki İsmail Pürçüklü, kendi kullandığı araçla hastaneye gitmek isterken kaza yaptı ve yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgi ve iddialara göre, İsmail Pürçüklü (23), Kerkük Caddesi üzerindeki tartışmadaki silahlı kavga vuruldu. Vücuduna saçma isabet eden Pürçüklü, 46 ABB 784 plakalı kamyonetine binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.
Valide Emine Sultan Caddesi’ne geldiğinde bilincini kaybeden Pürcüklü’nün kamyoneti, park halindeki 02 KC 764 ve 46 EP 965 plakalı otomobillere çarparak durdu.
İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Pürcüklü, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Pürçüklü, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Pürçüklü’nün cansız bedeni, morga konuldu.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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