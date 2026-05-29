Kahramanmaraşlı kebapçıdan ezber bozan hamle: Kız istemeye kuşbaşı kebap buketiyle gitti

29.05.2026 16:22:00
DHA
Kahramanmaraş'ta yaşayan 27 yaşındaki kebap ustası Doğan Gündeş, hayatını birleştirmek istediği güzellik uzmanı Rabia Parlak'ı ailesinden istemeye giderken geleneksel çiçek buketleri yerine kuşbaşı kebaplardan oluşan özel bir buket hazırlattı. Genç kızın kapıda karşılaştığı bu lezzetli sürpriz ve damadın başından aşağı gül yaprakları döktüğü o anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
Kahramanmaraş’ta kebapçı Doğan Gündeş, kız arkadaşı güzellik uzmanı Rabia Parlak’ı (27) ailesinden istemeye giderken çiçek yerine kebap buketi yaptırdı. Gündeş, ailesi ve arkadaşlarıyla gittiği kızevinde kendisini kapıda karşılayan Rabia Parlak’a ‘Kebapçının kız istemesi böyle olur’ diyerek kebap buketini verdi.

Doğan Gündeş daha sonra Rabia Parlak’ın başına gül yaprakları attı. Rabia Parlak ise kebap buketini görünce şaşkınlığını gizleyemeyip Gündeş’e teşekkür etti. O anlar, sosyal medyada da ilgi gördü.

