Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 17:14
Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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