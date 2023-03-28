Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem!
AFAD, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 28, 2023
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Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Ekinözü (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-28
Saat:16:00:00 TSİ
Enlem:38.057 N
Boylam:37.033 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/cdEbckGQw0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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