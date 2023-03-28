Son Dakika: Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 28, 2023
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Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2023-03-28
Saat:09:26:04 TSİ
Enlem:38.026 N
Boylam:37.698 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/NmSrESRELO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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