Son Dakika: Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 10:20
Son Dakika: Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde  3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.



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