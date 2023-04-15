Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 02.01'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
Yayınlanma: 15.04.2023 - 06:58
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Saat 02.01'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.


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