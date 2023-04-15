Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 02.01'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Saat 02.01'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
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