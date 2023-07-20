Kahramanmaraş'ta balkon çöktü: 1 ölü, 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta, bir evin inşaat halindeki balkonunun çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı müstakil evin inşaat halindeki üst katının balkonu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Olayda, Hürü Kayık (49), Tuba Ataş ve Fatma Ataş göçük altında kalırken, ihbarla olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonrası kurtarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan Hürü Kayık doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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