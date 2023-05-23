Kahramanmaraş'ta deprem

Yayınlanma: 23.05.2023 - 07:55

Güncelleme: 23.05.2023 - 07:55

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.