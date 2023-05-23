Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş'ta saat 04.12'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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