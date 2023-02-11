Kahramanmaraş'ta deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 22:19

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 22:19

Onikişubat ilçesindeki EXPO Sergi Alanı'ndaki güvenlik kameraları, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin nedeniyle yaşananları kaydetti.

Afetin şiddetini yansıtan görüntülerde, EXPO Sergi Alanı'nda bulunan çocuk parkı ile hobi evlerinin hareket etmesi görülüyor.