Güvenlik gerekçesiyle konsolosluğunu kapatan ABD'den tartışma yaratan hamle

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 04:08

ABD’nin Türkiye için “olası terör saldırısı” uyarısı yaptığı günlerde ABD savaş gemisi USS Nitze dün İstanbul’a gelerek Dolmabahçe açıklarında demirledi. Geminin teamüllerden çok daha büyük bayrak kullanması dikkat çekti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise dün yaptığı konuşmada ABD’nin açıklamalarını hedef aldı. Soylu “Amerikan büyükelçisine buradan söylüyorum. Hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum. Pis ellerini Türkiye’nin üzerinden çek. Çok net söylüyorum” dedi.

Bakan Soylu bu açıklamaları yaptığı dakikalarda ABD donanmasına ait savaş gemisi USS Nitze Sarayburnu açıklarından İstanbul Boğazı’na girdi. Üsküdar yakınlarından dönüş alan gemi, Dolmabahçe Sarayı açıklarında demirledi. Gemiye, dev bir ABD bayrağı ile birlikte küçük bir Türk bayrağı da çekildi. 155 metrelik güvertede silahlı askerler görüldü. Süleyman Soylu’nun hedefindeki ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake ve ABD Başkonsolosu Julie A. Eadeh ise gemiye sabah saatlerinde ziyarette bulundu. Elçi gazetecilere fotoğraf verdi.

BU MESAJ KİME?

Emekli Büyükelçi Süha Umar gövde gösterisi ile ilgili şunları söyledi:

“1900’lü yıllarda Osmanlı ile Cizvit papazları ile ilgili bir gerginlik olduğunda Fransa, Cizvit papazlarından yana tavır koymuştu. Yolladığı savaş gemisinde dev bir Fransa bayrağı açmıştı. Amaçı Osmanlı’yı baskı altında almaktı. Bugün yaşanan olay da normal değil. Bir mesaj olduğu açık. Ancak içeriğini kestirmek güç.”

(Süha Umar)

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ise “Türkiye, terör saldırısı uyarısı yapılacak kadar tehlikeliyse savaş gemisi neden burada. Bayrağın olması gerekenden beş kat büyük olmasının bir mesaj olduğu açık. O zaman şunu sormalı: ‘Bu mesaj nedir ve kime-kimleridir?’” dedi.

(Cem Gürdeniz)