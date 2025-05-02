Kahramanmaraş’ta korkutan işyeri yangını!
Kahramanmaraş’ta çıkan işyeri yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, merkez Dulkadiroğlu İlçesi Yeni Sanayi Sitesi’ndeki bir işyerinde çıktı.
İşyerinin çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark edenler itfaiyeye durumu bildirdi.
Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle işyerinde maddi hasar oluştu.
Etiketler: #kahramanmaraş #Yangın #işyeri
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