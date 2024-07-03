Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 8 yaralı

Yayınlanma: 03.07.2024 - 09:01

Güncelleme: 03.07.2024 - 09:03

Edinilen bilgiye göre kaza Afşin ilçesi Efsus Turan Mahallesi, semt pazarı girişinde meydana geldi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 43 ABZ 087 plakalı kamyonet aynı yönde seyir halinde bulunan başka bir araçla çarpıştı. Kazada 43 ABZ 087 plakalı kamyonet ters dönerek refüje çıktı.

Kaza sonrası her iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralanırken yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.