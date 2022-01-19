Kahramanmaraş'taki patlama piyasaları vurdu: Ham petrol fiyatları fırladı
Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nda meydana gelen patlama, piyasaları da etkiledi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlama küresel piyasaları vurdu.
BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın yaklaşık 511. kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama olduğu ve bunun sonucunda yangın meydana geldiği bildirildi.
Yangın sabah erken saatlerde söndürüldü.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Başta BOTAŞ Acil Müdahale Ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye teşkilatları ile güvenlik birimleri olmak üzere tüm ekiplerimizin özverili çalışması sonucu yangın tamamen söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Petrol boru hattı gerekli tedbirlerin alınmasına müteakip en kısa sürede devreye alınacaktır" denildi.
YANGIN KÜRESEL PİYASALARI VURDU
Kahramanmaraş'taki yangın küresel piyasaları olumsuz etkiledi.
Reuters'ın haberine göre; yangın nedeniyle petrol akışına ara verilmesi küresel piyasalarda endişelere neden oldu.
Ajans, bu endişeler nedeniyle ham petrol fiyatlarının; yedi yılın zirvesine çıktığını yazdı.
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