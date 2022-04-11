'Kahvehane' cinayeti: Yeğenini 8 kurşunla katletti
Samsun'da kahvehane ortaklığı nedeniyle aralarında husumet oluşan Selahattin Koca, yeğeni Sebahattin Koca'ya 8 el ateş etti. Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yeğen olay yerinde can verdi. Amca yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Olay, Azay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birlikte kahvehane işleten Sebahattin Koca (53) ile amcası Selahattin Koca’nın (65) ortaklıkları henüz bilinmeyen nedenle sona erdi. Yeğen Sebahattin Koca, kahvehaneyi işletmeye devam etti.
Amca-yeğen arasında kahvehane anlaşmazlığından dolayı husumet oluştu.
8 EL ATEŞ ETTİ
Kahvehaneye gelen Selahattin Koca, kahvehane işletmecisi ağabeyinin oğlu Sebahattin Koca’ya silahla 8 el ateş etti. Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Sebahattin Koca, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yeğenini öldüren amca ise olay yerinden kaçtı. Katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri onu Osmanbeyli Mahallesi yolunda yakaladı.
Yakalanan amca, jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesine sevk edildi.
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