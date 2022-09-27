Kahvehane işletmecisini öldüren sanığa indirimle 18,5 yıl hapis

27 Eylül 2022 Salı, 13:35

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi’nde geçen şubat ayında Hüseyin Öncel, iddiaya göre, kahvehanesinde kumar oynadığı Ali Bahri Gürcan ile küfürleşerek tartıştı. Öncel, tabancayla Gürcan'ı vurarak ağır yaralayıp olay yerinden kaçtı.

İşletmeci Gürcan, ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Şehir Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri katil zanlısı Hüseyin Öncel ile kaçışında yardım ettiği tespit edilen Serkan K., İran uyruklu Behrouz M., Nihat G. ve Zahid Enes G.’yi kısa sürede yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin Öncel tutuklandı. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Hakkında ömür boyu hapis istemiyle Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açılan katil zanlısı Hüseyin Öncel, bugün karar duruşmasına çıktı. Duruşmada tutuklu yargılanan sanık Öncel’in yanı sıra tutuksuz sanıklardan Soner K. ve Zahid Enes G. ile avukatları yer aldı. Mahkemede son savunmasını yapan Hüseyin Öncel, kumar oynarken olayın meydana geldiğini ve pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti sanık Hüseyin Öncel’e 'kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimiyle 17 yıl, 'ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Heyet ayrıca tutuksuz sanıklar Soner K. ve Behrouz M. 'suçluyu kayırma' suçundan iyi hal indirimiyle 5'er ay hapis, aynı suçtan Nihat G.’yi ise 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer tutuksuz sanık Zahid Enes G. ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 600 lira adli para cezası aldı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Zahid Enes G., Soner K. ve Behrouz M. hakkında verilen hapis cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek erteledi.





