'Kalanlar' resim sergisi İzmir'de sanatseverlerle buluşacak

Çağdaş Türk Resim Sanatı'nda iz bırakan önemli ustalardan İbrahim Balaban’ın eserlerinden oluşan 'Kalanlar' resim sergisi İzmir'de sanatseverlerle buluşacak.

İZMİR / Cumhuriyet
09 Ekim 2021 Cumartesi, 12:24
'Kalanlar' resim sergisi İzmir'de sanatseverlerle buluşacak
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Abidin Dino'nun "elleriyle görmesini bilen bir ressam" olarak nitelediği, Nazım Hikmet'in "Köylü ressam" dediği İbrahim Balaban'ın eserleri İzmir Alsancak'ta Karaca Kültür Merkezi'nde sergilenecek. 

'Kalanlar' sergisinin açılışı 13 Ekim saat 18.00'de yapılacak. 30 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek olan sergiye girişlerde ziyaretçilerden aşı kartı veya HES kodu göstermeleri istenecek.


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