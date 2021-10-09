'Kalanlar' resim sergisi İzmir'de sanatseverlerle buluşacak

09 Ekim 2021 Cumartesi, 12:24

Abidin Dino'nun "elleriyle görmesini bilen bir ressam" olarak nitelediği, Nazım Hikmet'in "Köylü ressam" dediği İbrahim Balaban'ın eserleri İzmir Alsancak'ta Karaca Kültür Merkezi'nde sergilenecek.

'Kalanlar' sergisinin açılışı 13 Ekim saat 18.00'de yapılacak. 30 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek olan sergiye girişlerde ziyaretçilerden aşı kartı veya HES kodu göstermeleri istenecek.