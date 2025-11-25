Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kalp sektesi geçirdi: Deprem uzmanı Övgün Ahmet Ercan'dan kötü haber

Kalp sektesi geçirdi: Deprem uzmanı Övgün Ahmet Ercan'dan kötü haber

25.11.2025 14:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kalp sektesi geçirdi: Deprem uzmanı Övgün Ahmet Ercan'dan kötü haber

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medyadan "kalp sektesi" geçirdiğini duyurdu. Prof. Dr. Ercan, tıkalı olan ana orta damarın açılması için operasyon geçireceğini söyledi.

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan dün akşam "kalp sektesi" geçirdi.  

77 yaşındaki Ercan, haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Türkiye'de deprem konusunda yakından izlenen Prof. Dr. Ercan, İzmir'de özel bir hastanede operasyon geçireceğini kaydetti.

Övgün Ahmet Ercan, tıkalı olan ana orta damara müdahale edileceğini ifade etti.

İlgili Konular: #deprem #Övgün Ahmet Ercan