Kalp sektesi geçirdi: Deprem uzmanı Övgün Ahmet Ercan'dan kötü haber

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan dün akşam "kalp sektesi" geçirdi.
77 yaşındaki Ercan, haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Dün akşam kalp sektesi geçirdim. Birazdan İzmir Özel Sağlık Hastanesinde tıkalı olan ana orta damardan işlem göreceğim.— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) November 25, 2025
Sevgi, saygılarımla. Esenlikler dilerim. pic.twitter.com/rzZa0Tbllf
Türkiye'de deprem konusunda yakından izlenen Prof. Dr. Ercan, İzmir'de özel bir hastanede operasyon geçireceğini kaydetti.
Övgün Ahmet Ercan, tıkalı olan ana orta damara müdahale edileceğini ifade etti.