Kaldırımda yürüyen kadın ölümden döndü! Patlayan elektrik kutusunun içine düştü
Peru’da kaldırımında yürüyen kadının adım attığı anda elektrik kutusunun bomba gibi patlaması sonucu yaralanan kadın ölümden döndü.
Peru'nun başkenti Lima'da bir kadın kaldırımda yürürken, elektrik kutusu şiddetli şekilde patladı. Patlamanın ardından kadın boşluğa düştü. Asker tarafından kurtarılan kadın, yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: #Peru
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