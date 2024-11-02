AKP'li Mustafa Varank ölümden döndü: O anlar saniye saniye kaydedildi

Yayınlanma: 02.11.2024 - 20:06

Güncelleme: 02.11.2024 - 20:13

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa'da bir arazi aracının test sürüşüne katıldı.

Edinilen bilgiye göre, test sürüşünde sudan çıkan aracın ıslak lastiklerinin ormanlık alanda kayması sonucu Varank'ın içinde bulduğu araç şiddetli bir şekilde ağaca çarptı.

Aracın içinde ağaca yakın tarafta bulunan Mustafa Varank, kazadan şans eseri kıl payı kurtuldu. Varank'ın kazanın ardından, "Bir şey yok, ben iyiyim, sorun yok" dediği görüldü.

O anlar saniye saniye kaydedildi.