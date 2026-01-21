Kalıcı çözüm akademi ısrarından vazgeçmek: Akademide kaos sürüyor

Eğitim fakültelerini işlevsiz hale getiren, muhalefetin ve eğitim sendikalarının ‘iktidara yakın devlet memuru yetiştirme’ projesi olarak gördüğü Millî Eğitim Akademisinde uygulanacak hazırlık eğitimine başvurular dün itibariyle başladı. Hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için branş ve kontenjan dağılımı belli oldu. İlk beş sırada yer alan branşlar için toplam 6 bin 830 kontenjan açılırken geriye kalan 59 branşa 3 bin 170 kontenjan ayrıldı. Öğretmen adayları kontenjan dağılımlarında ‘branşlar arası adaletsizlik’ oluştuğunu belirtti.

Akademide hazırlık eğitimi branşlara göre 7 farklı ildeki merkezlerde yapılacak. Ankara, Erzurum, Aksaray, İstanbul, Kayseri, Gaziantep ve Sivas'ta verilecek 12 aylık eğitimler boyunca öğretmen adaylarına aylık 32 bin lira ücret ödenecek. 5 ilde konaklama hizmeti olacağı belirtilirken, Ankara ve İstanbul’da eğitim alacak öğretmenlere konaklama imkanı sağlanmayacak.

‘ÖĞRETMEN MAAŞI ÖDENMELİ’

Eğitimci Özgür Bozdoğan akademinin hazırlık eğitimine ilişkin gazetemiz Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Öğretmen istihdamını Milli Eğitim Akademisi aracılığıyla yapma ısrarının her alanda soruna neden olmaya devam ettiğini, öğretmenlerin göreve başlamasını geciktirdiğini ve öğrencilerin eğitim hakkını sınırlandırdığını belirten Bozdoğan, “Öncelikle, akademide hazırlık eğitimine alınacak öğretmenlerin sadece belirli merkezlerde eğitim alabilmesi sorunların bir tanesi. Öğretmenlerin sadece belirlenen merkezlerde eğitim alabilmesi özellikle barınma açısından önemli sorunlara neden olacaktır. Asıl önemli olan mesele ise hazırlık eğitimine alınacak öğretmenlere eğitim boyunca ödenecek ücretin düşüklüğüdür. Şu anki rakamlarla 32 bin TL ücret alacak öğretmenlerin bu miktarlarla yaşamlarını sürdürmeleri mümkün değildir. Üstelik eğitim boyunca öğretmenler barınma ve beslenme başta olmak üzere tüm giderlerini bu ücretle karşılamak durumundadır. Bunun mümkün olmadığının bilinmesine rağmen uygulamanın bu şekilde yapılmasını anlamak mümkün değildir. Akademi ısrarının bu haliyle öğretmenleri mağdur edeceği açıktır. Eğitime alınacak öğretmenlere yeni başlayan öğretmen maaşı ödenmeli, barınma ve beslenme giderleri MEB tarafından karşılanmalıdır. Kalıcı çözüm için ise akademi ısrarından vazgeçilmeli ve öğretmenler sınav sonuçlarına göre atanmalıdır” dedi.

SİYASİ VE SENDİKAL YAKINLIK TEHLİKESİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Milli Eğitim Akademisi’yle birlikte öğretmenlerin istihdamında mülakat mekanizmasının tamamen kalkacağını ifade etmesine karşın akademide öğretmenlere eğitim verecek kişiler mülakatla belirlenecek. Eğitimciler bununla birlikte yetkinlik yerine ‘siyasi ve sendikal yakınlıkların’ belirleyici olacağını ve liyakatın gölgeleneceğini belirtiyor. Ayrıca akademilerde akademisyenlerin de ders verecek olmasına ilişkin eğitimciler bu kişilerin eğitim fakültelerindeki akademik personelden daha yetkin olduğunu ölçen tarafsız bir mercinin olmadığını vurguluyor.

TAKVİM BELİRSİZLİĞİ

Akademinin ne zaman başlayacağı, kaç ay süreceği ve eğitimlere ilişkin net bir takvim açıklanmadı.

AKADEMİ ÖĞRETMEN İSTİHDAMINI SİL BAŞTAN DEĞİŞTİRİYOR

Türkiye'de 90 üniversitede 92 eğitim fakültesi bulunuyor. Ancak öğretmen olabilmek için bu fakültelerden mezun olmak yetmeyecek. Bu okullarda eğitim gören öğretmen adayları 1 Ocak 2025'te tüm itirazlara karşın kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) ile hayata geçirilen Milli Eğitim Akademisi'nde gitmek zorunda olacak. Örneğin bir genç, İzmir'deki bir üniversitenin eğitim fakültesine bağlı "Okul öncesi öğretmenliği" bölümünü 4 yılda bitirip mezun oldu. Öğretmenlik yapmak istiyorsa akademiye gitmek zorunda. "Okul öncesi öğretmenliği" bölümünün hazırlık eğitimi ise MEB'in son yayımladığı duyuruya göre Sivas'ta verilecek. Burada yaklaşık 12 aylık bir eğitim alacak. Eğitimi başarıyla bitirirse, güvenlik soruşturma ve arşiv araştırmasını sorunsuz geçerse yine de doğrudan öğretmen olarak atanamayacak. Sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecek ve 3 yıl sonra öğretmen kadrosuna atanabilecek. Eğitimciler de bu yüzden Milli Eğitim Akademisi'nin eğitim fakültelerini işlevsiz hale getirdiğini vurguluyor.