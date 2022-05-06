Kalp krizi geçiren 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

06 Mayıs 2022 Cuma, 16:54

Kastamonu’nun Aktekke Mahallesi meydana gelen olaya göre, Aziz Efe Karadağ, caddede yürürken fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark edenler, Aziz Efe'nin yanına koşarak ilk müdahalede bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aziz Efe, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Aziz Efe, daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kick boks sporcusu olduğu öğrenilen Aziz Efe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayı anlatan esnaf Nazmi Dalbaz,“Dün saat 13.10'da müşteriler vardı, alışveriş yapıyorlardı. O esnada dışarıda bir gürültü oldu, dışarı çıktık ve baktık. Bir kişi yüz üstü düşmüştü, üzerinde üniformalar vardı. Öğrenci olduğu belliydi, o arada dükkanın önü kalabalıklaştı. Bir vatandaş 'soğan var mı' diye sordu. Soğanı koklattıktan sonra biraz kendine geldi. Yandaki yufkacı dükkanı ambulansı çağırdı, ambulans sedyeyle aldı. Akşam polis geldi, ifademizi de verdik. Çocuk Samsun’a sevk edildi. Sabaha karşı da vefat ettiğini duyduk. 14 yalındaki bir küçük çocuktu. Çok üzüldük, hepimizin çocuğu var” dedi.