Kalp krizi geçiren Aydınlı astsubay hayatını kaybetti
Aydınlı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mutlu Keçeli, iznini geçirmek için gittiği İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, aslen Aydın Nazillili olan ve Diyarbakır’da görev yapan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mutlu Keçeli, iznini geçirmek için İstanbul’da yaşayan ailesinin yanına ziyarete gitti. Birden rahatsızlanan ve kolunun ağrıdığını söyleyen Keçeli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Keçeli’nin kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Keçeli hayatını kaybetti. Keçeli’nin ani ölümü ailesi, silah arkadaşları ve tüm sevenlerini yasa boğdu.
CENAZESİ NAZİLLİ'YE GETİRİLECEK
Astsubay Mutlu Keçeli’nin cenazesinin bugün memleketi Aydın’ın Nazilli ilçesindeki Koca Camii’de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
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