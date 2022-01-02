Kalp krizi geçiren müdür yardımcısı yaşamını yitirdi
Kocaeli'de Çakabey Anadolu Lisesi'nde görev yapan müdür yardımcısı Cemil Sarı (42), kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Gölcük ilçesindeki Çakabey Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Cemil Sarı, gece saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi.
Yakınları tarafından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası Sarı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gölcük Hasaneyn köyünde toprağa verildi.
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