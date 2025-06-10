Kalp krizleri artıyor görülme yaşı azalıyor

Demirci, “Halk arasında damar sertliği olarak bilinen ateroskleroz, kalp krizi (Miyokard infaktüsü) (MI) için zemin hazırlayan ana mekanizmadır. MI öncelikle 45 yaş üstü bireyleri etkilese de genç erkeklerde ve kadınlarda da görülebilir. MI’nin birincil mekanizması, tipik olarak ateromatöz bir plağın kırılmasıyla oluşan, damarın tamamen tıkanmasıdır. Yüksek kan basıncı, sigara içme, diyabet, obezite, yüksek kolesterol, hareketsizlik, dengesiz beslenme, aşırı alkol tüketimi, madde kullanımı diğer risk faktörleridir” ifadelerini kullandı.

Psikolojik stresin kalp krizinde önemli faktörlerden biri olduğunu söyleyen, riskin kadınlara oranla erkeklerde daha fazla görüldüğünü belirten Demirci, “Tütün, doku oksijenizasyonunu azaltarak, vasküler endotele zarar verir. Ailesinde kardiyovasküler hastalık, erken yaşta MI ve ani ölüm öyküsü bulunanların en geç 45 yaşında olmak üzere kardiyoloji muayenesi yaptırmaları gerekmektedir” diye ekledi.

COVID-19 AŞILARI RİSKİ TETİKLİYOR MU?

COVID 19 aşılarının gençlerde kalp krizi riskini tetikleyebileceğine ancak aşının enfeksiyonu önlemede en önemli faktör olduğuna dikkat çeken Demirci, “Türkiye’de şu an COVID-19 aşısı bulunmamakta. Uzmanlar, özellikle riskli grupların yılda bir kez tıpkı grip aşısı gibi COVID aşısını da yaptırmalarını öneriyor. 2020’de yani pandeminin ilk yılında elimizdeki veriler, COVID aşılarının MI riskini artırdığı yönünde bilgiye işaret etmiyordu. Ancak her ilaç gibi, COVID aşıları da piyasaya sürüldükten sonra elimize ulaşan daha geniş çaplı çalışmalar sonucunda bugün COVID aşılarının MI riskini bir miktar artırdığını görüyoruz” şeklinde konuştu.