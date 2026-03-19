KAM A.Ş.’den Adana’ya üç büyük orman projesi

KAM Ankara Beton Sanayi A.Ş., Orman Genel Müdürlüğü (OGM) işbirliğiyle Mahir Baykam’ın doğduğu şehir olan Adana’da “Mahir BAYKAM Hatıra Ormanı”, “Handan BAYKAM Hatıra Ormanı” ve “KAM A.Ş. Ormanı” olmak üzere üç orman projesini yaşama geçirdi. 13 Mart’ta OGM yetkilileriyle birlikte KAM A.Ş. Yönetim Kurulu ve davetliler eşliğinde fidan dikme töreni gerçekleştirildi. Mahir Baykam’ın eşi Hukukçu Handan Baykam, ormanlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“KAM Ankara Beton Sanayi A.Ş., prekast beton sektöründe ileri teknoloji ve üstün kalite anlayışı ile yarım asırdır prekast üretimi yaparken insanın ve emeğin değerli olduğu bilincinin yanında; doğa sevgisi, çevre bilinci, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmanın ve iklim değişikliği ile mücadelenin öneminin farkındalığıyla binlerce fidan dikerek büyük bir alanı ağaçlandırmıştır. Kurucumuz ve sevgili eşim Mahir BAYKAM, kurduğu fabrika, ürettikleri, ülke ekonomisine katkıları, ilkeleri, fikirleri, söylemleri ve vizyonu ile aramızda yaşamaya devam ediyor. Şimdi de bunlara bir yenisi daha ekleniyor. Çok sevdiği ağaçlarla da bizimle yaşamaya devam edecek. Eşim, çocukluk ve ilk gençlik yıllarını anlatırken Adana yaylalarındaki yaz tatillerinde ağaçla, doğayla nasıl iç içe olduğunu, portakal bahçelerini ekerken ağaç aralıklarını nasıl eşit ve bir hizada ektiğini, pamuk tarlalarının büyüsünden bahsederdi. Ceviz ağacının gölgesinde bize firik cevizin tadına baktırmak, taze antepfıstığı yedirmekten büyük keyif alırdı. Sanayici olarak da prefabrik beton elemanları üreten bir fabrikanın kurucusu olarak, insanın ürettiği her şeyin doğayla uyum içinde olması gerektiğine inanırdı. Tam bir doğa insanı, doğa sevdalısıydı. Şimdi de vefatının 10. yıl dönümünde doğduğu topraklarda, Adana’da, O’nun bu doğa sevgisini, ağaç sevgisini adına ektiğimiz fidanlarla, O’nun ormanıyla yaşatacağız. Her fidan O’nun bu inancının ve doğaya olan sevgisinin yaşayan birer simgesi olacak.”