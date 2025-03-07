Kamacı’dan yemekhane açıklaması: ‘Konuyu görüşeceğiz’

Yayınlanma: 07.03.2025 - 11:27

Güncelleme: 07.03.2025 - 11:32

Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, bazı belediyelerin ramazan ayında kurum yemekhanelerini kapatarak oruç tutmayan çalışanların mağdur edilmesi konusundan haberi olduğunu dile getirdi. Kamacı, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kentlerine yapacağı ziyaret nedeniyle programının çok yoğun ve sıkışık olduğunu belirtti. Kamacı, “Ama haftaya arkadaşlarla toplanıp durumu görüşeceğiz. Ben deneyimli bir siyasetçiyim ve sorumluluğumu, görevimi, yerimi bilirim. Yemekhanelerin kapatılmasından haberim var. Antalya örgütü adına açıklama yapma yetkisi bendedir. Bu konuda açıklama yapmam muhataplarıyla görüşürüm. Açıklamayı yapan da açık açık adını vermeli” dedi.