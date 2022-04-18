Kamara’yı kirleten tesise 500 bin TL ceza kesildi, faaliyeti durduruldu

18 Nisan 2022 Pazartesi, 04:00

Her yıl fabrika ve tesislerin atıklarından dolayı kirli görüntüsüyle gündeme gelen Tekirdağ Marmaraereğlisi’ndeki Kamara Deresi, bu yıl da geri dönüşüm tesisinin atıkları nedeniyle kırmızıya boyandı. Çevre izin ve lisans belgesinin bulunmadığı tespit edilen geri dönüşüm tesisinin faaliyetleri durduruldu, tesise 500 bin lira da ceza kesildi.

Bölgede bulunan tesislerin denetimlerinin düzgün yapılmadığını dile getiren Marmaraereğlisi Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Mine Olgaç, “Biz birçok yere şikâyetlerde bulunuyoruz, ‘Denetledik, bir sıkıntı yok’ gibi cevaplar alıyoruz. Denetimler düzgün yapılsa geldiğimiz durum bu mu olurdu? Burada kimsenin işine engel olmak istemiyoruz ama çevreye karşı yapılan her türlü yanlışı şikâyet ediyoruz ve edeceğiz” ifadelerini kullandı. Verilen cezaların daha caydırıcı olması gerektiğini belirten Ortaç, “Herkes işini düzgün yaparsa ne çevre ne de fabrika zarar görür. Biz çevre dernekleri olarak sanayi yapılmasın demiyoruz, kirli sanayi yapılmasın istiyoruz” diye konuştu. OSB’nin açılması durumunda daha önce kurulmak istenen termik santralın da tekrardan gündeme geleceğini söyleyen Ortaç, “Daha önce istediler, dava açtık ve kazandık. OSB kurulursa enerjiyi sağlayacak bir santral isteyecekler” ifadelerini kullandı.